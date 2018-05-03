Праздник весны в Екатеринбурге отметили демонстрацией в лучших советских традициях

Как заведено в этот день, они выступали за достойный труд и социальную справедливость. Колонны демонстрантов прошли от улицы Пушкина до площади 1905 года. В основном, это были представители трудовых коллективов. Но впервые за долгие годы в шествии участвовали спортсмены. Возглавляла его федерация профсоюзов. Союзы уральских рабочих, кстати, в этом году празднуют столетний юбилей. Примечательно, что в числе традиционных лозунгов — за достойную зарплату и социальную защиту — участники призывали поддержать заявку Екатеринбурга на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025. Ведь, по их словам, это событие даст городу 40 тысяч новых рабочих мест. Закончилось шествие первомайским митингом.