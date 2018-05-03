Под Каменском-Уральским очевидцы аварии обворовали тех, кто в ней пострадал

Проезжающие мимо водители сделали вид, что пытаются помочь участникам ДТП

От удара по трассе разлетелись не только стекла, но и личные вещи. Очевидцы пытались помочь собрать ценное, но не все захотели возвращать находки хозяевам. Так, одна из «помощниц», подобрав кошельки женщины-водителя и ее мамы, сбежала с места ДТП. В одном из бумажников была целая пенсия, которую пострадавшая — по иронии судьбы — получила в этот день. Теперь водитель собирается обратиться в полицию, чтобы найти воров. Кроме разбирательств женщин ждут и операции — они получили серьезные переломы ребер и ключицы.

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четверг 03 Мая 2018
Под Каменском-Уральским очевидцы аварии обворовали тех, кто в ней пострадал