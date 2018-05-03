Парки Екатеринбурга обрабатывают от клещей

Эпидемиологи машут белым флагом. Правда, клещи от этого только проигрывают. Так специалисты считают вредителей — до обработки и после. Позже замеры сравнят. А пока действуют химикаты, горожан просят воздержаться от прогулок в центральном парке — для их же здоровья. Особенно осторожно нужно быть с собаками — не пускать их к обработанной траве. Ведь псам, как и клещам, от отравы может не поздоровиться. Предупреждающие плакаты висят всюду, правда, некоторых посетителей это не останавливает. Правда, есть и те, кто от обработки бежит как от огня. Многие сегодня разворачивались прямо на входе. Потесниться на время работ пришлось и обитателям зооуголка. Пока летние вольеры обрабатывают санитары, животные ютятся в зимних домиках, здесь им не разгуляться. Хорошо, что в тесноте зверям придется сидеть недолго. Уже через пару дней парк вернется к привычной жизни. Эпидемиологи ждут, что обработка в этом году будет особенно эффективна. Спасибо погоде. Из-за похолодания и позднего снега клещи еще не успели набраться сил. Но расслабляться врачи все равно не советуют. Клещи станут заметно активнее, как только потеплеет. Поэтому всех, кто собирается на природу, ждут в процедурных кабинетах. Поставить прививку от энцефалита никогда не поздно.