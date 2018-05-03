От деревьев остались одни пни: горожане недовольны работой озеленителей

С одной стороны, горожане благодарны — угроза, которую представляли старые деревья, больше не нависает над прохожими. С другой — КАК это было сделано, не радует. На Малышева пни выкорчёвывали. Но взамен новых деревьев не посадили. Более того, землю, где они стояли, вообще закатали в асфальт. Видимо, зелени тут не место, вздыхают жители. В городской администрации говорят, что озеленение затрудняют подземные коммуникации. Бывает, начинаешь корчевать пень, а корни опутаны кабелями. Распутать этот клубок, ничего не повредив, практически невозможно. Где получается, озеленители меняют насаждения. Так, сегодня в аллее напротив Центральной гостиницы высадили 275 кустов декоративной смородины. Они пришли на смену елочкам, которые не прижились на этом загазованном пяточке. А вообще в Екатеринбурге ежегодно службы благоустройства высаживают до 3 тысяч деревьев и кустарников. Так что зеленых зон в городе меньше не становится.