Охота за мусором: на Исети устроили генеральную уборку

Эти рыбаки трудятся по-настоящему стахановскими темпами. Они ловят в Исети не рыбу, а мусор. И, говорят, его так много, что расслабляться просто некогда. Лед едва сошел, а с берегов уже вывезли больше полутора тонн отходов. Уборщиков, кажется, уже ничем не удивить. Им впору составлять хит-парад самых популярных находок. Убираться приходится не только в центре. Исеть чистят от ВИЗа до Химмаша. Причем в генеральной уборке задействованы всего всего 8 человек. И этого — уверяют — вполне достаточно. Если чистоту наводить регулярно. Работы прибавляют праздники. Рабочие патрулируют окрестности с помощью надувной лодки. Но порой ее не хватает. Ведь на экологической рыбалке попадается и такая добыча, достать которую можно лишь с помощью моторки. Сегодня, к примеру, уборщики вытянули по-настоящему крупный улов — покрышку от грузовика. Она, по всей видимости, приплыла со стороны Макаровского моста. Но одним субботником рабочие не ограничиваются. Чтобы водоем не зарастал мусором, они собираются все лето патрулировать окрестности в усиленном режиме. Правда, в пучину эти рыбаки пускаться не собираются. По контракту они убирают грязь лишь с поверхности прУда. Впрочем, вскоре нырять и не придется. В июле из-за ремонта Макаровского моста водоем вновь обнажит дно, а заодно и таящийся там мусор.