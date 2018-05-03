Майские праздники выдались жаркими для свердловских спецслужб

Отпираться Вячеслав Анатольевич не пытается. Запах спиртного — да и облик водителя — говорят сами за себя. Сесть за руль в таком виде — пьяным, в трусах и майке — рулевого, по его словам заставила семейная драма. На пассажирском сидении Вячеславу теперь придется сидеть полтора года. За вождение в нетрезвом виде лишают прав. Всего за 4 праздничных дня инспекторы ГИБДД поймали 369 пьяных автомобилистов. Некоторых — в буквальном смысле. За этим парнем, к примеру, пришлось погоняться. 18-летний рулевой мало того, что был под градусом, дак еще и без корочек. Так что отдыхать автоинспекции некогда. Покой только снится и пожарным. Майские праздники стали для них поистине жаркими. Сейчас в области полыхают 60 гектаров полей и лесов. Да здравствует сезон шашлыков, вздыхают огнеборцы. Благо, в лес далеко огонь пока не заходит — там еще лежит снег. А вот сухая трава на полях горит, как спички. Из-за этого сегодня утром в южной части города было трудно дышать. Быть осторожными на природе сейчас советуют всем свердловчанам. Губит людей не только пиво или огонь, но и вода. В Оленьих ручьях нашли тело туристки, которая пропала 30 апреля. 37-летняя путешественница, по предварительной версии, утонула.