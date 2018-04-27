В Екатеринбурге презентовали проект застройки Новокольцовского микрорайона

Животных в новом зоопарке планируют расселить по материковому принципу. А всего под новый зоосад Екатеринбурга отведут более 30 гектаров в проектируемом микрорайоне «Новокольцовский». План его застройки сегодня жители одобрили на публичных слушаниях. Однако пока это лишь проект. В зоопарке готовятся к новоселью, но не на новой площадке, а по нынешнему адресу. Сейчас зоопарк занимает всего два гектара в центре Екатеринбурга и является одним из самых компактных и самых посещаемых зоосадов России. В коллекции находится более тысячи животных, в основном это мелкие экзоты. Им огромные открытые пространства не нужны, да и климат на Урале суровый. Не оправдан переезд за город и экономически. А пока идет полемика, нужен ли городу новый зоопарк, Екатеринбург готовится к приезду нового жителя: в мае на Урал переезжает на ПМЖ амурская тигрица к своему будущему супругу Джагару.