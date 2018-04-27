В Чкаловском районе провели неделю добра

Причем, это не единственная помощь волонтеров братьям меньшим. За неделю они собрали корм для бездомных собак и кошек, обитающих в городском приюте. А также приходили с ними погулять. Праздник добровольцы приносили и тем, кто лишен родительского тепла. Волонтеры устраивали в детских домах концерты, разучивали с ребятами песни и игры. Не забыли и про стариков — их приглашали на выступления. Ребята постарше пели и танцевали, малыши — дарили пенсионерам свои рисунки и поделки. Но одной неделей акция не ограничилась. Вскоре волонтеры собираются поздравить ветеранов с 9 мая.