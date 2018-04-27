Субботник в Екатеринбурге снова перенесут из-за погоды

Точку в месячнике чистоты теперь планируется поставить 5 мая

Первоначально большую городскую уборку планировалось провести 21 апреля. Однако её отложили на неделю, потому что в парках еще не растаял снег. На этой неделе сугробы стали еще больше, поэтому назначенный на завтра субботник снова не состоится. Однако, как утверждают в мэрии, порядок в городе все равно наводят — в частном порядке. Службы благоустройства прибирают свои районы, управляющие компании помогают активистам с граблями и мусорными мешками. Отметить первомайские выходные таким образом власти предлагают всем горожанам.

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