Праздник со слезами на глазах: в селе Черноскутово готовятся к душевной акции

На доску приколачивают портрет дяди Елены Михайловны. Как он уходил на войну, племянница помнит, как сейчас: в 41-м Александра Федоровича увезли из деревни на лошадях. Тогда родственники думали, что уже не увидят его. Поэтому когда фронтовик вернулся, они от радости лишились чувств. Из портретов, которые хранят целые истории, жители Черноусово формируют бессмертный полк. Делать транспаранты детям войны помогают сироты из местного приюта. Для них это все равно что прикоснуться к истории. Впрочем, история войны ребятам известна — в основном, по учебникам. Хотя есть в селе и те, кто лично знал героев и может об этом рассказать. Своих предков ребята не знают, поэтому не исключают, что на этих фотографиях могут быть и их родственники. А для взрослых сельчан каждый из защитников — брат и отец. Смастерив 2 десятка транспорантов, участники акции выстроились в бессмертный полк и отрепетировали шествие. Дошли до местного мемориала, напевая Катюшу. Вот только об участниках войны, признаются сельчане, им мало что известно. В местных книгах есть информация лишь о героях Советского союза. Но память о подвиге должна жить. Поэтому жители рады, что могут почтить ее не просто минутой молчания. Сейчас они активно готовятся к 9-му мая – оттачивают шаг и разучивают военные песни, чтобы в Черноусово день победы прошел с размахом.