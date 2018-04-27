Музею наивного искусства подарили стихи и картины старика Букашкина

Смотря на эту коллекцию, сотрудники музея, кажется, не верят своим глазам. Признаются: этот подарок для них бесценен. Полсотни работ настоящего символа современного искусства — старика Букашкина — теперь народное достояние. Посмотреть сборники стихов, фотопленки и картины кисти художника-самоучки вскоре сможет каждый. Настоящее имя Старика Букашкина — Евгений Малахин. Он — настоящая легенда. Многие помнят его как народного дворника. Такое прозвище он получил за свою «теорию помойки». Согласно которой любой мусор — это арт-объект, получившийся наиболее естественным путём. Букашкин первым начал пропагандировать в Екатеринбурге «современное народное искусство» — занимался росписью мусорных контейнеров и бетонных заборов. Вот уж точно талантливый человек талантлив во всем. Евгений Михайлович писал стихи и прозу, рисовал граффити и карикатуры. И даже удостоился звания самого экстравагантного художника Свердловска. Его работы до сих пор украшают город. Во многом благодаря любви екатеринбуржцев. Едва не сгинули и редкие поделки и картины Букашкина. Их собирали всюду. В основном, вызволяли из частных коллекций. И собрали настоящую экспозицию. Правда, увидеть ее горожане смогут еще не скоро — выставка сперва собирается в Челябинск. Но горожане готовы ждать — ведь их любовь к Букашкину бессрочна.