Медаль за храбрость: в Екатеринбурге наградили лучших спасателей

Тех, кто проявил стойкость и профессионализм в самых опасных ситуациях

Сотрудники МЧС получили не только награды, но и новые звания. Так в МЧС решили поздравить сотрудников с приближающимся профессиональным праздником — днём пожарной охраны. Награждение провели прямо на рабочем месте — в новой пожарной части. Хорошие условия труда для них — лучший подарок, признаются спасатели. Впрочем, здесь с этим проблем нет. Часть оснащена самой современной техникой. Теперь ее стены украсят и почетные грамоты сотрудников. Но награда для них не главное — говорят огнеборцы. На первом месте всегда стоит — служебный долг: спасение горожан и их имущества.

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Медаль за храбрость: в Екатеринбурге наградили лучших спасателей