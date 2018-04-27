Дети из интерната оказались на больничной койке с острой инфекцией

Оказалось, у пяти из них — норовирус. Зараза, которую можно съесть или выпить — вирус передается через воду, еду и предметы быта. Поэтому первым делом сотрудники Роспотребнадзора и отправились на кухню интерната номер 11. Где взяли пробы с поверхности пищеблока, а также проверил, чем кормили ребят на обед.