Высотки вместо избушек: улицу Металлургов застроят 30-этажками

Западные ворота Екатеринбурга, говорят архитекторы, вскоре будет не узнать — по берегам транспортной реки вместо полуразрушенных домишек вырастут современные жилые комплексы. Новый облик этой части ВИЗа придадут в рамках проекта реновации. Жить в обновленном квартале, обещают проектировщики, екатеринбуржцы будут с небывалым комфортом. Ломать, чтобы строить, Екатеринбургу жизненно необходимо — объясняют чиновники. Ведь сейчас почти треть жилого фонда — это деревянные дома, хрущевки и брежневки. На их месте архитекторы предлагают возвести современные тридцатиэтажные высотки и пятиэтажные дома. На Металлургов многоуровневыми будут даже паркинги, на их крышах хотят разместить прогулочные площадки. Правда, сперва строителям нужно договориться с местными. Впрочем, уговаривать жителей цыганского поселка, похоже, долго не придется. Ведь часть домов заброшены, остальные — давно обветшали. Ради комфортной квартиры, говорят жители, съехать они готовы хоть сегодня. По вкусу местным и будущая инфраструктура. Тем не менее, на чемоданах сидят не все обитатели частного сектора. Реновация этого участка — дело решеное, объясняют в администрации города. Ведь он вошел в Генеральный план развития. А значит, строить здесь будут. И готовы договариваться об условиях выкупа земли с каждым собственником индивидуально. И участок на Металлургов — только начало. По проекту, реновация коснется не только бараков, но и старых пятиэтажек. Правда, не всех. Но ВИЗ подрасти уже заслужил — говорят чиновники. Правда, когда именно техника заедет на участок, пока не ясно. Ведь вначале градостроительному совету нужно одобрить окончательный проект этого участка.