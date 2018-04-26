В Екатеринбурге вспоминают о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции

Из Свердловска в Припять отправились пять с половиной тысяч человек. Многие из ликвидаторов пришли на митинг — почтить память жертв аварии. Спустя 32 года в живых осталась лишь половина ликвидаторов аварии. Многие из них получили слишком большую дозу радиации, которая подорвала их здоровье. Поэтому на митинг горожане пришли с фотографиями своих друзей и близких, погибших от последствий облучения. Почтить память героев пришла и молодежь. Кадеты из военных учебных заведений символически отпустили в небо белые шары и провели минуту в скорбном молчании. Отмечу, что акции памяти прошли и в других городах Свердловской области.