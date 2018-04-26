В Екатеринбурге обновят больше 40 участков дорог

В список попали Объездная дорога — от развязки с Московской до Базового, проспект Ленина — от 8 марта до Либкнехта, многострадальные улицы Селькоровская, Пехотинцев, Блюхера, Техническая и другие. Как рассказали в мэрии, чтобы увеличить срок службы свежего асфальта, нынче его будут «выстаивать». Отремонтированные улицы станут закрывать от автомобилистов на восемь часов. После окончания дорожных «каникул», движение откроют в обычном режиме. К сожалению, руки рабочих в этом году не дойдут до перекрестка улиц Пехотинцев и Сортировочной. Хотя там — в огромной луже — частенько застревают автомобили. Последнего «утопленника» горожане заметили накануне. Водитель, видимо, решил форсировать разлив, но угодил в яму и заглох. Помощи бедолага дожидался на капоте машины.