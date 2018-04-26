В Екатеринбурге обновят 2000 зданий

На этом доме пока лица нет — его портят не только «морщины» (трещины на фасаде), но и «татуировки» вандалов. Но после пластической, точнее строительной операции, здание на Первомайской будет не узнать — его облик изменится в рамках программы капитального ремонта. Лишь бы погода позволила. Очередной сезон капитального ремонта особых новшеств не принес. Подрядчики действуют по отработанной схеме — меняют кровлю, отопление, водопровод и канализацию, промазывают швы между плитами. По одной только программе капремонтов в этом году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 256 домов. Еще больше обновятся лишь снаружи — в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Весенний старт этого строительного марафона жители называют многообещающим. Как рассказывают подрядчики, предстоящий мундиаль внес в их работу некоторые коррективы. Дома в центре города ремонтируют сперва снаружи, а уже потом внутри — чтобы не пугать гостей обшарпанными фасадами. Это не устраивает некоторых жильцов. Но рабочие стараются договориться с жильцами — ведь работы, даже ради чемпионата, приостанавливаться не должны. В домах, входящих в программу капремонта, отопление и стояки отремонтируют до начала отопительного сезона. А вот облагораживать фасад строители, по закону, могут вплоть до ноября.