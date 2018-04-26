В Екатеринбурге хотят объединить крупнейшие научные центры города

По мнению авторов идеи, объединение даст мощный толчок в научном развитии обеих структур и позволит создать базу подготовки высоко квалифицированных кадров. К томе же, совместная образовательная и исследовательская деятельность позволят рациональнее использовать бюджетные средства. Не исключено, что это первый шаг к созданию крупного медицинского кластера, первый камень в основание которого уже заложили в Академическом. Даже в его проекте Медуниверситет и НИИ ОММ уже находятся рядом. Правда, сами структуры к такой идее пока относятся настороженно — слишком уж она революционна.