В Екатеринбурге хотят объединить крупнейшие научные центры города

Одним целым могут стать Медицинский университет и Центр охраны материнства и младенчества

По мнению авторов идеи, объединение даст мощный толчок в научном развитии обеих структур и позволит создать базу подготовки высоко квалифицированных кадров. К томе же, совместная образовательная и исследовательская деятельность позволят рациональнее использовать бюджетные средства. Не исключено, что это первый шаг к созданию крупного медицинского кластера, первый камень в основание которого уже заложили в Академическом. Даже в его проекте Медуниверситет и НИИ ОММ уже находятся рядом. Правда, сами структуры к такой идее пока относятся настороженно — слишком уж она революционна.

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