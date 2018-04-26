Кто заставил девочек-кадетов маршировать по сугробам в летней форме

Девочки из кадетского корпуса маршируют по заснеженному плацу в летней одежде – коротких юбках, капроновых колготках и балетках. Зачем так издеваться над детьми, очевидцы не понимают. Девочек, одетых не по погоде, запечатлели на конкурсе строя и песни. Едва появившись в сети, съемки вызвали шквал негодования. Пользователи такое геройство не оценили. Конкурс, на котором кадеты со всей области демонстрируют строевую подготовку и форму, проходит ежегодно. Обычно погода участникам благоволит, но в этот раз решила испытать их на выносливость. Несмотря на нежданный снегопад, организаторы не переносить смотр. Однако помещение почему-то не предоставили. Как рассказали организаторы, пустить участников в Дом Офицеров он не могли. Во-первых , по регламенту, конкурс должен проходить исключительно на улице, а во-вторых , полы в здании не подходят для маршировки. Перед конкурсом, говорят в орготделе, всех участников попросили взять теплую одежду. А те, кто это не сделал, могли отказаться от смотра. Это подтверждают и горячие уральские девочки. Кадеты из Карпинска, которые вышли на плац полуодетыми, утверждают, что шагать по сугробам они решили сами. К трудностям им не привыкать, а это отличная возможность продемонстрировать стойкость. Это ребячество, считают эксперты в патриотическом воспитании. Решение девочек не должно было повлиять на организаторов. А вот уполномоченный по правам ребенка убежден, что мнение детей нужно учитывать в любой ситуации. Тем более, что никаких претензий к организаторам ни у девочек, ни у их родителей нет. Надо отдать девочкам должное — несмотря на полные балетки снега, школьницы в конкурсе выступили отлично. Они взяли сразу несколько наград.