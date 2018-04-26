Девочки из кадетского корпуса маршируют по заснеженному плацу в летней одежде – коротких юбках, капроновых колготках и балетках. Зачем так издеваться над детьми, очевидцы не понимают. Девочек, одетых не по погоде, запечатлели на конкурсе строя и песни. Едва появившись в сети, съемки вызвали шквал негодования. Пользователи такое геройство не оценили. Конкурс, на котором кадеты со всей области демонстрируют строевую подготовку и форму, проходит ежегодно. Обычно погода участникам благоволит, но в этот раз решила испытать их на выносливость. Несмотря на нежданный снегопад, организаторы не переносить смотр. Однако помещение почему-то не предоставили. Как рассказали организаторы, пустить участников в Дом Офицеров он не могли.
Кто заставил девочек-кадетов маршировать по сугробам в летней форме
Инцидент горячо обсуждают в сети
Девочки из кадетского корпуса маршируют по заснеженному плацу в летней одежде – коротких юбках, капроновых колготках и балетках. Зачем так издеваться над детьми, очевидцы не понимают. Девочек, одетых не по погоде, запечатлели на конкурсе строя и песни. Едва появившись в сети, съемки вызвали шквал негодования. Пользователи такое геройство не оценили. Конкурс, на котором кадеты со всей области демонстрируют строевую подготовку и форму, проходит ежегодно. Обычно погода участникам благоволит, но в этот раз решила испытать их на выносливость. Несмотря на нежданный снегопад, организаторы не переносить смотр. Однако помещение почему-то не предоставили. Как рассказали организаторы, пустить участников в Дом Офицеров он не могли.