ГИБДД собирается усложнить экзамены на водительские права

Повороты и эстакаду Татьяна проходит уверенно. Дают о себе знать три десятка часов, проведенных на автодроме. Но, признается, на реальных дорогах все еще волнуется. Как и перед предстоящим экзаменом. За автодром будущий водитель переживает неспроста. В ГИБДД предложили исключить полосУ препятствий из программы экзамена. Оставить в нём лишь теорию и городскую езду. Во что превратится испытание — пока неясно. Как и то, каким образом ученикам демонстрировать навыки маневрирования. Однако есть у инициативы и сторонники. Многие инструкторы признаются, порой в автошколах не учат езде, а лишь готовят к сдаче экзамена. Да так, что полученные знания на практике практически не применить. А так учителя будут сосредоточены не на столбиках, а на реальных парковках и поворотах. К тому же, отмена автодрома значительно сэкономит всем время. Но успех новой инициативе не гарантирован — говорят в автошколах. И с завистью смотрят на Запад, где водителей учат совсем по другой схеме. Так, говорят инструкторы, курсант значительно быстрее привыкает к рулю. И на практике отрабатывает различные дорожные ситуации. Ну, а пока — навыки новоиспеченных водителей в России далеки от идеала. Только с начала этого года в области в ДТП погибли семеро новичков. Они не смогли сориентироваться на дороге. Так может и правда — хватит тратить время на упражнения, лучше оставить его на настоящую практику.