За гаражами на Сортировке нашли «образцы смертельно опасных газов»

Одна из ампул оказалась разбита, но горожанина это не испугало — он вызывал спасателей, а пока они ехали — сторожил коробку. Список оперативников впечатлил — сотрудники МЧС и отделение по работе с химическими веществами прибыли на место уже через несколько минут. Ведь все эти образцы являются оружием массового поражения и очень опасны. Так, иприт разъедает кожу и глаза, и приводит к изменениям в ДНК. Не менее губителен для человека и нервно-паралитический газ зарин. Чтобы исключить опасность для жителей, специалисты взяли пробы воздуха. К счастью, атмосфера оказалась не заражена. Как пояснили в МЧС, этот ящик — учебное пособие, а газы в пробиркам — муляжи. Тем не менее, разбивать их нельзя. Находку спасатели забрали с собой — на экспертизу.