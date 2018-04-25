Тест-драйв волонтерства: масштабная репетиция добровольцев у УрФУ

Екатеринбуржцы уже считают минуты до старта Мундиаля. До чемпионата мира осталось пятьдесят дней — и это время волонтеры проведут за учебой. Именно они станут своеобразной визитной карточкой города, где уже все готово к приему гостей. В их дружелюбных рядах — и новички, и те, кто прошел Казань, Олимпийские Сочи и Лондон. Полина — волонтер со стажем, поэтому ей доверили встречу болельщиков в аэропорту. Девушка будет помогать им с транспортом, отправлять в нужный отель. С английским она на ты, но морально готовится к тому, что найти общий язык с приезжими будет нелегко. В волонтерском центре добровольцев учат работать в команде, принимать гостей и, что бы не случилось, не терять самообладания. Особое внимание уделяется общению с людьми с ограниченными возможностями. Помочь в организации Чемпионата мира вызвались не только молодые люди. Для Рафаиля Исхакова работа с иностранными гостями — отличный опыт, которым преподаватель университета потом будет делиться со студентами. Добровольческим делом он занимается уже семь лет. Ближайший экспресс-курс для волонтеров рассчитан на пять дней. Полезные знания на нем получат более полутора тысяч человек. А применить их на практике добровольцы смогут уже в середине июня — когда в городе пройдет первый матч в рамках чемпионата мира.