Под снегом шагом марш! В центре продолжаются репетиции Парада Победы

Чтобы во время парада никто не сбился с шага, репетировать военным пришлось несколько часов подряд. Несмотря на снег и ветер, на проспект Ленина вышли даже юные участники шествия: рота барабанщиков из Суворовского училища и юнармейцы. По площади 1905 года прошли представители всех родов войск ЦВО — больше двух тысяч человек. Это и колонны военной полиции, рота Почетного караула, военнослужащие мотострелкового и железнодорожного соединений. Отдельной коробкой идут женщины — спасатели. Из-за погоды и позднего времени зрителей на этот раз было немного. Скорее всего, зрители ждут пятницу — когда вместе с пешими соединениями по площади проедут и боевые машины. Ради репетиции центр вновь перекроют