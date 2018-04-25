Под снегом шагом марш! В центре продолжаются репетиции Парада Победы

Пока техника и люди тренируются отдельно

Чтобы во время парада никто не сбился с шага, репетировать военным пришлось несколько часов подряд. Несмотря на снег и ветер, на проспект Ленина вышли даже юные участники шествия: рота барабанщиков из Суворовского училища и юнармейцы. По площади 1905 года прошли представители всех родов войск ЦВО — больше двух тысяч человек. Это и колонны военной полиции, рота Почетного караула, военнослужащие мотострелкового и железнодорожного соединений. Отдельной коробкой идут женщины — спасатели. Из-за погоды и позднего времени зрителей на этот раз было немного. Скорее всего, зрители ждут пятницу — когда вместе с пешими соединениями по площади проедут и боевые машины. Ради репетиции центр вновь перекроют

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Под снегом шагом марш! В центре продолжаются репетиции Парада Победы