Колбасу нового поколения разрабатывают в Екатеринбурге

Это рецепт колбасы нового поколения, объясняют ученые. Его изюминка — чудодейственный порошок, который получают из папайи. С его помощью любимый многими продукт готовится быстро — словно по волшебству. По-новому на производство колбасы взглянули ученые аграрного университета. Рассказывают, фермент папаин используется давно. Например, в косметологии — в креме после эпиляции, в зубной пасте и в некоторых лекарствах. Но уральские специалисты нашли ему применение еще и в кулинарии. Теперь мясо для колбасы можно не обрабатывать в комбайне целые сутки, а сразу заворачивать в пленку. Фарш из него сделает фермент — это экономит и время, и деньги. Но главное, что папаин абсолютно безвреден, не имеет вкуса — зато улучшает аромат ветчины.