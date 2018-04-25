Это рецепт колбасы нового поколения, объясняют ученые. Его изюминка — чудодейственный порошок, который получают из папайи. С его помощью любимый многими продукт готовится быстро — словно по волшебству.
Колбасу нового поколения разрабатывают в Екатеринбурге
Ученые аграрного университета экспериментируют, добавляя в состав различные ферменты
Это рецепт колбасы нового поколения, объясняют ученые. Его изюминка — чудодейственный порошок, который получают из папайи. С его помощью любимый многими продукт готовится быстро — словно по волшебству.