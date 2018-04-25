Граница на замке: кого точно не пустят в отпуск

Смело взглянуть в глаза проблемам соглашается не каждый. Многие ускоряют шаг, едва услышав слово «долг». Но от этого не убежать, говорят судебные приставы — рано или поздно придется платить по счетам, причем — с процентами. Чтобы не портить свою финансовую репутацию, Владимир сразу соглашается на экспресс-проверку. И, как оказалось, не зря. Между тем, даже незначительные долги могут обернуться серьезными проблемами. Узнать о штрафах ГИБДД, задолженности по алиментам или кредитам можно-либо в службе приставов, либо в таких мобильных пунктах — их открывают раз в месяц. По словам исполнителей, интересоваться своей историей следует постоянно — ведь можно и не знать, что вы должны. Столы в отделах судебных приставов ломятся от количества дел. Львиная доля исполнительных производств — это злостные неплательщики-либо те, кто задолжал десятки тысяч. К таким свердловчанам применяют серьезные меры. Одно из самых серьезных наказаний — запрет из страны. Его, как правило, применяют к тем, кто задолжал больше 30 тысяч рублей. Но для этого нужно отдельное решение суда. С начала года в списке невыездных оказались 32 тысячи свердловчан. Большая часть из них не платит по кредитам. Именно поэтому перед заграничной поездкой стоит проверить свою долговую историю. Самый простой способ сделать это — заполнить форму на сайте службы судебных приставов. Там есть открытая база исполнительных производств.