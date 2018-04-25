Смело взглянуть в глаза проблемам соглашается не каждый. Многие ускоряют шаг, едва услышав слово «долг». Но от этого не убежать, говорят судебные приставы — рано или поздно придется платить по счетам, причем — с процентами. Чтобы не портить свою финансовую репутацию, Владимир сразу соглашается на экспресс-проверку. И, как оказалось, не зря. Между тем, даже незначительные долги могут обернуться серьезными проблемами. Узнать о штрафах ГИБДД, задолженности по алиментам или кредитам
Граница на замке: кого точно не пустят в отпуск
Многие должники оказываются невыездными
Смело взглянуть в глаза проблемам соглашается не каждый. Многие ускоряют шаг, едва услышав слово «долг». Но от этого не убежать, говорят судебные приставы — рано или поздно придется платить по счетам, причем — с процентами. Чтобы не портить свою финансовую репутацию, Владимир сразу соглашается на экспресс-проверку. И, как оказалось, не зря. Между тем, даже незначительные долги могут обернуться серьезными проблемами. Узнать о штрафах ГИБДД, задолженности по алиментам или кредитам