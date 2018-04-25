Героини былых времен: в Екатеринбурге собрали великих женщин

та награда была учреждена еще Петром Первым. За двести лет ею были удостоены более 700 дам. Портреты самых известных представлены на выставке. Проект воплотило в жизнь возрожденное Женское православно-патриотическое общество. Многие его участницы, в том числе императрицы, были награждены Орденом святой Екатерины за существенный вклад в дело просвещения и благотворительность. Кроме цариц, престижной наградой были удостоены, к примеру: первый председатель Российской академии наук княгиня Екатерина Дашкова и супруга Михаила Кутузова — тоже Екатерина — Голенищева. Посмотреть на их портреты можно на новой выставке. Екатеринбург принял ее первым среди российских городов, организатором выступил фонд святой Екатерины. Стоит отметить, что Орден возрождён. Его уже 6 лет по традиции вручают женщинам, отличившимся на поприще просвещения и миротворчества