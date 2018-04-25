Героини былых времен: в Екатеринбурге собрали великих женщин

Тех, кто был награжден Орденом святой Екатерины

та награда была учреждена еще Петром Первым. За двести лет ею были удостоены более 700 дам. Портреты самых известных представлены на выставке. Проект воплотило в жизнь возрожденное Женское православно-патриотическое общество. Многие его участницы, в том числе императрицы, были награждены Орденом святой Екатерины за существенный вклад в дело просвещения и благотворительность. Кроме цариц, престижной наградой были удостоены, к примеру: первый председатель Российской академии наук княгиня Екатерина Дашкова и супруга Михаила Кутузова — тоже Екатерина — Голенищева. Посмотреть на их портреты можно на новой выставке. Екатеринбург принял ее первым среди российских городов, организатором выступил фонд святой Екатерины. Стоит отметить, что Орден возрождён. Его уже 6 лет по традиции вручают женщинам, отличившимся на поприще просвещения и миротворчества

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