Дорожные службы перешли на усиленный режим работы

Но, как говорится, нет худа без добра. Непогода, засыпавшая нас осадками, дала возможность протестировать новое мобильное приложение. С его помощью свердловчане могут сообщать управлению дорог о заснеженных и поврежденных участках. Жалобы на плохо почищенные или разбитые дороги можно оставлять не только в интернете, но и по телефону горячей линии — 262–50–65. Специалисты обещают оперативно проверять информацию и, если претензии не беспочвенны, спешно устранять недостатки. Ведь промедление может быть смерти подобно — вместе с сугробами растет и количество аварий на улицах и трассах. Так, сегодня на Режевском тракте опрокинулся рейсовый автобус — четверо из 30 пассажиров получили ушибы. А на Тюменском в ДТП попала машина с годовалым малышом — он, к счастью, находился в детском кресле, поэтому отделался ссадинами. Отметим, из-за снегопада автомобилистам советуют соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим и не спешить переобуваться.