Больше не в моде: хаски и шарпеев выбрасывают на улицы

Жертвы зверской моды

Назвать таких хозяев людьми у Константина язык не поворачивается. От своих шарпеев они, судя по всему, бесчеловечно избавились – морили питомцев голодом. На мертвых шарпеев, вброшенных в поле, Константин наткнулся случайно — их унюхала его собака. Питомцы были настолько истощены, что мужчина сперва принял их за щенков. Кто довел животных до такого состояния, зоозащитники догадываются — подозревают, что их выбросили недобросовестные соседи-заводчики. Почему владельцы решили избавиться от породистых собак, волонтеры могут лишь догадываться. По их мнению, заводчики, вероятно, хотели заработать на разведении шарпеев, когда те были в моде. Но со временем поняли, что это того не стоит. С такой бесчеловечностью зоозащитники сталкиваются постоянно. У них на попечении находятся десятки жертв моды на породы. Этого самоеда волонтеры подобрали в Казани, где он долгое время жил на улице. Теперь некогда грязный и голодный пес живет в чистоте и тепле — ему нашли передержку и теперь подыскивают новый дом. По подопечным приюта легко понять — какие породы теряют популярность: сейчас, например, тут много маламутов и хасок. Те, кто пытался разводить их ради денег, либо не смогли пристроить щенков, либо поняли, что содержать таких собак слишком затратно и тяжело. Чтобы заставить горе-предпринимателей сто раз подумать, прежде чем заводить породистых собак, волонтеры пытаются привлечь их к уголовной ответственности. Тела погибших шарпеев зоозащитники отправили на экспертизу — и если она установит, что собак действительно заморили, их хозяевам может грозить наказание за жестокое обращение с животными.

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Больше не в моде: хаски и шарпеев выбрасывают на улицы