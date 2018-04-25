«Бил и пинал ногами»: 90-летний ветеран жалуется на избиения зятя

Говорить о своем зяте без слез Ханиф не может. Все время вытирает глаза. На руке с платком огромный синяк, такие же на подбородке и плече. Рассказывает: ссадины оставил на память тот, кто раньше называл его папой. А теперь, хочет продать дедушкину квартиру и, похоже, забыл о теплых чувствах. Избитый ветеран неделю провел в больнице. Похоже, удары пришлись по почкам или мочевому пузырю. И теперь Ханиф не может жить без памперсов. С трудом двигает руками, плохо говорит. Впрочем, это — последствия контузии. В 44-ом он едва не погиб на поле боя… а спустя семь десятков лет — в своей квартире. Впрочем, она и стала причиной злобы родственников — уверен пенсионер. Мол, те подумали, что жилья у него слишком много и решили продать лишнее. В этой двушке на Вторчермете дедушка живет, однушку на севере города — выданную ветерану государством — сдают родственники. Ее-то и захотели выставить на продажу. Но расставаться с наградной квартирой Ханиф не хочет — ведь, говорит ее он честно заслужил. И предлагает родственникам продать эту — на Вторчермете. Уже и вещи собрал, готовясь к переезду. Но, пока уехать получилось лишь в больницу. Там за ним ухаживали волонтеры, от родственников журналистам удалось получить лишь едкие комментарии. Впрочем, зятя уже допрашивают полицейские. Тем временем свою проверку начал и следственный комитет. Благодаря стараньям врачей, здоровью дедушки больше ничего не угрожает. Но вот за свою жизнь он все равно боится — говорит, не ровен час зять снова ворвется в квартиру и осуществит обещанное.