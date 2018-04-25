Аркадий Чернецкий получил паспорт болельщика

Болеть Аркадий Михайлович планирует как за сборную России, так и за команды, которые находятся в группе, играющей в Екатеринбурге. Подготовку города к Мундиалю сенатор совета федерации оценивает на отлично. Уральская столица, по его словам, в числе лидеров по развитию спортивной инфраструктуры. Центр выдачи паспортов болельщиков Чернецкому тоже понравился. Он оценил и быстрое обслуживание, и возможность одновременно принять большое количество людей. Здесь ждут всех, кто желает попасть на матчи Чемпионата. Регистрацию можно пройти онлайн-либо на месте. Главное, взять документ, удостоверяющий личность.