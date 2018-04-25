Болеть Аркадий Михайлович планирует как за сборную России, так и за команды, которые находятся в группе, играющей в Екатеринбурге. Подготовку города к Мундиалю сенатор совета федерации оценивает на отлично. Уральская столица, по его словам, в числе лидеров по развитию спортивной инфраструктуры. Центр выдачи паспортов болельщиков Чернецкому тоже понравился. Он оценил и быстрое обслуживание, и возможность одновременно принять большое количество людей. Здесь ждут всех, кто желает попасть на матчи Чемпионата. Регистрацию можно пройти
Аркадий Чернецкий получил паспорт болельщика
По его словам, пропустить долгожданное событие он никак не может
Болеть Аркадий Михайлович планирует как за сборную России, так и за команды, которые находятся в группе, играющей в Екатеринбурге. Подготовку города к Мундиалю сенатор совета федерации оценивает на отлично. Уральская столица, по его словам, в числе лидеров по развитию спортивной инфраструктуры. Центр выдачи паспортов болельщиков Чернецкому тоже понравился. Он оценил и быстрое обслуживание, и возможность одновременно принять большое количество людей. Здесь ждут всех, кто желает попасть на матчи Чемпионата. Регистрацию можно пройти
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Аркадий Чернецкий получил паспорт болельщика