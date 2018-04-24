Снегопады в Екатеринбурге продлятся до конца апреля

Зима и не думает сдаваться

Причина тому — циклон, который пришел к нам с юго-запада и уходить, как говорят метеорологи, не собирается. Из-за плохой погоды в Екатеринбурге могут продлить отопительные сезон. Тепло в квартирах не отключат, пока среднесуточная температура воздуха не поднимется выше 8 градусов. Пока она держится около нуля, что спровоцировало огромное количество аварий на дорогах. Треть из них случились потому, что водители поспешили поменять зимнюю резину на летнюю. Чтобы не усложнять и без того непростую обстановку на трассах, спасатели просят екатеринбуржцев отказаться от дальних поездок. Тех, кто все-таки соберется в путь, просят быть особенно внимательными на дороге.

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