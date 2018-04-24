Николай Коляда ищет наряды для актеров, которые поедут в Канны

Драматург предложил уральским модельерам должным образом приодеть участников его труппы — Светлану и Сергея Колесовых, которых пригласили на престижный французский кинофестиваль. Они будут представлять фильм «Донбасс», где исполнили главные роли. К модным дизайнерам Коляда обратился через социальные сети. Он призвал всех помочь супругам Колесовым не ударить в грязь лицом на красной ковровой дорожке в Каннах. Артистов «Коляда-театра» пригласили на кинофестиваль, чтобы представить фильм «Донбасс» Сергея Лозницы. По мнению худрука, для модельеров это отличная возможность заявить о себе. И, как стало сегодня известно, ей уже решил воспользоваться местный дизайнер Анна Малышева. Надеемся, что дефиле Колесовых по дорожке будет столь же запоминающимся, что и прошлогоднее появление на фестивале еще одной актрисы Коляда-театра Василины Маковцевой — девушка вышла в свет в белом брючном костюме, взятом на прокат.