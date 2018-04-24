Екатеринбург готовится к Матчу звезд

Хоккейный поединок пройдет уже 27 апреля

Раз это все-таки шоу, на тренировке хоккеисты учились падать эффектно, но без травм и точно бросать шайбу по воротам. Уральские чемпионы и шоумены на льду встретятся с московскими соперниками. В Екатеринбург приедут Марат Башаров, Андрей Мерзликин и Александр Мостовой. В нашу команду, помимо Антона Шипулина, войдут «Уральские пельмени» — Сергей Исаев, Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, а также олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли — Николай Хабибулин и гонщик Сергей Карякин, который подошел к предстоящему матчу со всей ответственностью.

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