Бабушки из дома престарелых связали носки для детей-сирот

Носочки согревают не только ноги, но и душу. Их для воспитанников интерната на Ляпустина связали жильцы дома престарелых. В снежный апрель такой подарок в самый раз. Теплом своих рук с детьми-инвалидами поделились больше десятка взрослых. Большинство из них сами — выпускники интерната, поэтому им хорошо известно: каково это, расти без семьи. Самое важное, говорят, понять, что ты не один. О том, что вместе веселее, задумались и законодатели. На федеральном уровне давно зреет идея объединить дома престарелых и детдома. По задумке, общаясь со старшими, ребята будут окружены заботой и любовью. Пожилые же получат столь нужное им внимание. У интерната на Ляпустина подобный опыт уже есть. Тем не менее, жить под одной крышей разным поколениям может быть сложно, говорят специалисты. Старикам, привыкшим к тишине и покою, в тягость крики малышни. Но проблема решаема — было бы место. Появятся ли такие общие дома, пока не ясно. Для начала авторы идеи предлагают дать поколениям возможность присмотреться друг к другу — на ежедневных встречах.