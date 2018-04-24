Автодром не нужен: экзамен на права будет короче

Автоинспекторы решили объединить две части практического экзамена в одну

В скором времени автолюбители будут сдавать только езду в городе, а вождение на автодроме останется только в программе обучения. Однако легче экзамен не станет. Наоборот — сокращение только усложнит испытание — уверенны автоинспекторы. Ведь элементы, которые раньше сдавали на площадке, теперь будут включены в «городскую» часть. Так автоинспекторы хотят в реальных условиях проверить умения будущего водителя. Пока — считают в ГИБДД — уровень образования в автошколах оставляет желать лучшего. Рулевые часто не могут применить теоретические знания на практике. Планируется, что изменения в экзамен будут внесены к концу этого года. Инициативу уже поддержали и в ассоциации автошкол. Там уверены, нововведения помогут будущим водителям.

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Автодром не нужен: экзамен на права будет короче