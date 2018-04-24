Александр Якоб назвал пять главных цифр для Екатеринбурга

Цифры, которые озвучивает сити-менеджер, говорят сами за себя. Но Александр Якоб подробно докладывает, как удалось достичь таких результатов. К примеру, к этому показателю — полтора миллиона жителей — Екатеринбург медленно, но верно шел последние 9 лет. С тех пор рождаемость превышает смертность. Судя по докладу об основных показателях города за прошлый год, жить екатеринбуржцы стали не только дольше, но и лучше. Средняя заработная плата по Екатеринбургу сейчас превышает 47 000 рублей. Это больше, чем в среднем по стране. Еще одна цифра, которой гордится уральская столица — объем ввода жилья. Ежегодно в городе строится миллион квадратных метров. На одного екатеринбуржца сейчас приходится 25 таких единиц. Но пока Екатеринбург растет не благодаря, а вопреки. Добиваться высоких показателей приходится в условиях жесткой экономии. По уровню бюджетной обеспеченности на душу населения город занимает лишь седьмую строчку. В среднем, на одного горожанина приходится чуть больше 23 тысяч рублей в год. К примеру, в Ростове-на-дону эта цифра превышает 32 тысячи. Справиться с финансовыми трудностями власти собираются с помощью крупных проектов. Таких, как чемпионат мира по футболу, ЭКСПО-2025 и, например, 300-летний юбилей Екатеринбурга. Деньги, которые выделяются на его празднование, планируют потратить на «подарки» всем горожанам — на благоустройство и развитие виновника торжества.