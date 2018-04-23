Жители Первоуральска остались без питьевой воды

Этот зеленый фургон здесь называют не иначе, как цистерной жизни. Ведь именно он привозит первоуральцам чистую воду. Ту, что течет из кранов, не то что пить — в ней мыться страшно, — рассказывают местные. Дурно пахнет вода уже несколько лет. Два года назад в Первоуральске отравилось больше сотни человек — большинство из них дети. Проверки показали — причина в водопроводной воде. Она была заражена ротовирусом. Опасной влага стала из-за обветшалой фильтровальной станции — устаревшее оборудование не справляется с нагрузкой. С тех пор каждые полгода — с весны по осень — питьевую воду горожанам приходится запасать впрок. Ведь с водопроводной не справляются даже фильтры. У Людмилы Ивановны дома сухой закон — вынуждено. Пить воду из-под крана пенсионерка боится, тащить же канистры с чистой водой про запас — не позволяют ни здоровье, ни финансы. Теперь за состоянием воды следит и Роспотребнадзор. За пять месяцев специалисты взяли полторы тысячи проб. И хотя, объясняют, цвет и вкус далеки от идеала, пить из-под крана можно. Но лишь зимой. Впрочем, в администрации города заверили: сухой закон вскоре снимут. Уже к лету строители должны закончить первую очередь новой фильтровальной станции.