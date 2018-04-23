Загорелись свечи: на Ганиной Яме случился пожар

Как отметили в региональном МЧС, из-за пожара в здании обрушилась кровля. Тушение пламени осложнялось тем, что ближайший источник воды находился далеко от места возгорания. Спасатели сумели справиться с огнем лишь спустя час, после чего они несколько часов проливали пепелище и разбирали сгоревшие конструкции. Причина пожара устанавливается, среди самых вероятны версий — неосторожное обращение с огнем и замыкание проводки.