В центре Екатеринбурга растаял асфальт

Причем, провалы случились там, где новое покрытие ещё не успело остыть. Глубокие ямы появились на тротуаре. По всей видимости, это — результат постоянных коммунальных аварий. По словам прохожих, в этом месте часто прорывает трубу. Вот и около недели назад сотрудники Водоканала устраняли здесь очередной прорыв. Однако, вскоре после того, как траншею заасфальтировали, покрытие начало проседать. Теперь коммунальщикам придется провести работу над ошибками — в Водоканал чиновники направили акт об устранении недоработки.