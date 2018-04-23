В центре Екатеринбурга растаял асфальт

Глубокие ямы появились на перекрестке улиц Карла-Маркса и Белинского

Причем, провалы случились там, где новое покрытие ещё не успело остыть. Глубокие ямы появились на тротуаре. По всей видимости, это — результат постоянных коммунальных аварий. По словам прохожих, в этом месте часто прорывает трубу. Вот и около недели назад сотрудники Водоканала устраняли здесь очередной прорыв. Однако, вскоре после того, как траншею заасфальтировали, покрытие начало проседать. Теперь коммунальщикам придется провести работу над ошибками — в Водоканал чиновники направили акт об устранении недоработки.

Также в разделе Дороги

Полный провал! На дублере Амундсена образовалась яма размером с авто
24.10.2017
Полный провал! На дублере Амундсена образовалась яма размером с авто
Приоритет автобусам: в Екатеринбурге проверяют городской транспорт
17.04.2018
Приоритет автобусам: в Екатеринбурге проверяют городской транспорт
Чиновники проверили качество дорог в Екатеринбурге
16.04.2018
Чиновники проверили качество дорог в Екатеринбурге
В Свердловской области вновь ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках
20.11.2017
В Свердловской области вновь ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках
Вчера
В центре Екатеринбурга растаял асфальт