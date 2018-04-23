В суворовском училище устроили военно-патриотический квест

Юнармейцы внимательно следят за каждым движением бойцов. Ведь каждый из них мечтает защищать Родину. Те, для кого это уже профессия – спецназ и кинологи — устроили для ребят показательные выступления. Весенний слет для будущих армейцев проходит при поддержке Фонда святой Екатерины, который развивает это подростковое движение. В Екатеринбурге оно появилось всего год назад, но уже насчитывает 33 отряда и 1 700 юношей и девушек, для которых патриотизм — не пустой звук. На турнире собрались 30 команд из школ и военно-патриотических клубов Екатеринбурга. Для них устроили необычный квест — по мотивам фильма «Офицеры». Каждый этап обыгрывает эпизод легендарной картины. Ребята соревнуются в сборке-разборке автомата Калашникова, надевании противогаза, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты. Здесь все по-настоящему – даже раненые есть. Их нужно перенести в плащ-платке и на скорость сделать перевязку. Юле с этим справляется за считанные минуты. Сноровка у девушки в крови — от родителей-военных. Сама она мечтает стать пожарным и уверена – в этой профессии без подобных навыков не обойтись. Но для самого необычного испытания особых знаний и умений не требовалось. Ребятам нужно было на глаз отрезать ровно 300 граммов хлеба — «символический» паек для жителей блокадного Ленинграда. Проводить время столь же увлекательно и полезно может любой школьник. Попасть в ряды юнармейцев могут юноши и девушки в возрасте от 8 до 18 лет. Очередной призыв будет осенью.