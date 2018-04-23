Юнармейцы внимательно следят за каждым движением бойцов. Ведь каждый из них мечтает защищать Родину. Те, для кого это уже профессия – спецназ и кинологи — устроили для ребят показательные выступления. Весенний слет для будущих армейцев проходит при поддержке Фонда святой Екатерины, который развивает это подростковое движение. В Екатеринбурге оно появилось всего год назад, но уже насчитывает 33 отряда и 1 700 юношей и девушек, для которых патриотизм — не пустой звук. На турнире собрались 30 команд из школ и военно-патриотических клубов Екатеринбурга. Для них устроили необычный квест — по мотивам фильма «Офицеры». Каждый этап обыгрывает эпизод легендарной картины. Ребята соревнуются в сборке-разборке автомата Калашникова, надевании противогаза, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты. Здесь все
В суворовском училище устроили военно-патриотический квест
Ребята со всего города состязались в ловкости и умениях
Юнармейцы внимательно следят за каждым движением бойцов. Ведь каждый из них мечтает защищать Родину. Те, для кого это уже профессия – спецназ и кинологи — устроили для ребят показательные выступления. Весенний слет для будущих армейцев проходит при поддержке Фонда святой Екатерины, который развивает это подростковое движение. В Екатеринбурге оно появилось всего год назад, но уже насчитывает 33 отряда и 1 700 юношей и девушек, для которых патриотизм — не пустой звук. На турнире собрались 30 команд из школ и военно-патриотических клубов Екатеринбурга. Для них устроили необычный квест — по мотивам фильма «Офицеры». Каждый этап обыгрывает эпизод легендарной картины. Ребята соревнуются в сборке-разборке автомата Калашникова, надевании противогаза, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты. Здесь все