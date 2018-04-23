В Екатеринбурге предпринимательница бесплатно раздает хлеб нуждающимся

Бакалея на Технической который год помогает инвалидам

За спасибо булку хлеба здесь может получить каждый. Если нуждается в помощи. Станислав — инвалид первой группы, передвигается практически на ощупь, но дорогу к этому ларьку найдет без подсказок. Себе в убыток, но другим во благо Нурия работает уже три года. Признается, благотворительное предложение породил спрос. В магазин часто заглядывали те, кто не может позволить себе и куска хлеба. Разовая помощь постепенно переросла в постоянную акцию. В день Нурия может раздать до 40 буханок. Бизнес от этого в гору, конечно, не идет: ларек едва покрывает зарплату продавца и аренду. Но женщина верит, благое дело куда важнее. За хлебом к Нурие приходят жители окрестных домов: пенсионеры, многодетные родители и инвалиды. Нуждающихся женщина уже знает в лицо. И никому не отказывает. Потерянных денег Нурие нисколько не жалко. Говорит, пока есть возможность, будет помогать. Недавно добрые подарки она начала раздавать и в других своих магазинах.

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