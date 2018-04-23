Чужие счета: в домах на Технической перепутали квитанции

Почему она должна платить за себя и за того парня, Валентина Петровна не понимает. На сей раз пенсионерке почему-то пришли две квитанции — одна на ее имя, другая на совершенно постороннего человека. Но выбросить второй счет у женщины рука не поднимается — ведь кто-то его ждет- не дождется. Но как оказалось, в квитанциях запуталась не только Валентина Петровна. Только в ее подъезде двойные счета пришли минимум в шесть квартир. У одних густо, а вот у Анны Николаевны пусто. Ей квиток вообще не пришел. Чтобы давление не подскочило и у ее двойника, Валентина Петровна решила стать почтальоном — доставить вторую квитанцию по адресу. По словам жильцов, такая путаница у них случилась впервые. Но ее последствия могут оказаться неприятны — ведь многим собственникам квитанция нужна не только для оплаты коммунальных услуг. В Едином расчетном центре, который отвечает за выпуск и разнос квитанций, уже выясняют — что это за аномалия. Поэтому юристы советуют жителям не паниковать раньше времени. То же самое говорят и в местной управляющей компании. Коммунальщики призывают жильцов сообщать им о проблемах с квитками. Если это, действительно, технический сбой, то никаких пенни горожанам начислять не будут.