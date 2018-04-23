Алгоритм успеха: Аркадий Чернецкий встретился с екатеринбургскими студентами

Молодых людей интересовало, как стать эффективным менеджером

Много новых и малоизвестных фактов о первом мэре Екатеринбурга теперь можно найти в книге, которую написал Игорь Выдрин, директор Уральского института управления. Он много лет работал в администрации города — возглавлял избирательную комиссию, был советником главы по правовым вопросам. Автор досконально изучил «эпоху Чернецкого», как теперь называют годы правления Аркадия Михайловича, собрал множество фактов из его биографии — есть и такие, что, по признанию сенатора, стерлись даже из его памяти. Книга неспроста называется «Совершеннолетие власти» — Аркадий Чернецкий возглавлял город 18 лет.

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