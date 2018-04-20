В Кольцово задержали запрещенный лаваш и орехи

Утренний рейс из Душанбе похож на среднеазиатский базар. В зале прилета витает легкий запах свежей выпечки — ее в сумках. Четвероногим таможенникам, вынюхивающим среди багажа запрещенные вещества, сосредоточиться непросто. Впрочем, все, что касается продуктов — забота не собак, а людей. Еду в ручной клади таможенники выискивают старательно. Привозить ее в Россию из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана запрещено, поэтому все гостинцы пассажиры вынуждены оставлять на посту. У Межгоны забирают ревень, который она планировала пустить на пироги. Такой запрет действует с 2012 года, объясняют на таможне. Жители среднеазиатских республик, которые часто летают в Екатеринбург, об этом знают, но все равно берут в самолет вкусности. Например, этот мужчина привез пакет грецких орехов — и теперь рискует на них получить. За нарушение ему светит штраф. У приезжих не отбирают разве что хлеб. Все остальное изымается и сжигается в специальных печах. По словам сотрудников Россельхознадзора, с начала года выявлено почти три сотни таких нарушений. Но с бдительной таможней сыт не будешь. По словам сотрудников, из трех республик ввозить продукты питания в нашу страну можно лишь в одном случае — если на них есть специальный сертификат.