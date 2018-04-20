В Екатеринбурге презентовали книгу об Аркадии Чернецком

Каждому посетителю по экземпляру. На презентации новой книги об Аркадии Чернецком аншлаг. Поздравить героя пришли друзья и коллеги по работе, которых до сих пор называют командой Чернецкого. Автора мемуаров зал встречает аплодисментами. Игорь Выдрин работал над книгой около 7 лет. Признается, раскрыть героя получилось с разных сторон. В поисках интересных фактов автор пролистал десятки газет, провел несколько дней в архивах и опросил множество очевидцев. Это сделало книгу настоящим путеводителем по прошедшей эпохе. Она рассказывает о рабочих буднях мэра. При том в таких подробностях, которые не вспомнил бы и сам герой книги. Эти события часто были настоящим испытанием на прочность. Руководителю города приходилось срочно принимать серьезные решения, и проявлять твердость характера. Одно из главных достижений Аркадия Михайловича — создание стратегического плана развития города. Екатеринбург стал составлять его первым в России. Дальнесрочным планированием пользуются до сих пор. Впрочем, в своей работе мэр всегда добивался поставленных целей. Но к рассказу о самом себе Аркадий Михайлович решил не притрагиваться — доверился автору. Хотя, признается, был согласен не во всем. Эту книгу уже назвали эпохальной — она рассказывает не столько о мэре, сколько о его времени. Которое впрочем запомнилось горожанам как эпоха Чернецкого.