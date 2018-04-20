В Екатеринбурге открылась ярмарка туризма

Для любителей путешествовать все дороги открыты. Выбрать подходящий маршрут поможет туристическая ярмарка — она открылась сегодня в ЭКСПО-центре. Путешественников здесь завлекают не только музыкой, но и горячим чаем. Его наливают из 400-сот литрового самовара — родом из Ирбита. Он способен утолить жажду сразу двух с половиной тысяч человек. Узнать, как приехать к самовару, помогают туроператоры. Предложений у них сотни. Одни рекомендуют отправиться по следам Павла Петровича Бажова и посмотреть на хозяйку медной горы, другие — предлагают прогуляться по окрестностям Екатеринбурга. Так, в тридцати километрах от города расположился этнографический парк, где каждый может познакомиться с Манси — коренным населением Урала. Знакомят уральских туристов и с исчезающими промыслами. И похоже успешно. Так, сухоложская свистуха уже широко известна за рубежом. Благодаря необычным формам. Здесь и свистолеты — свистки в форме пистолета — и свистозвоны — с колокольчиками внутри. Креативные сувениры Николай создает уже тридцать лет. Для тех, кто уже знаком с уральской стариной, приготовили новые маршруты. Причем, двери в путешествия наконец открылись и для инвалидов. На Урале активно развивается инклюзивный туризм. Организаторы ярмарки уверенны, Уральские красоты придутся по вкусу даже самым требовательным туристам. Маршруты радуют не только разнообразием, но и ценой. Что несомненный плюс — особенно на фоне нестабильности курса валюты.