В Екатеринбурге может появиться высокоскоростная железнодорожная магистраль

Ожидается, что строить ее начнут в 21-ом году. Для пассажиров будут доступны несколько категорий билетов. Так, эконом-класс будет стоить не дороже билета на автобус. Магистраль не только свяжет две уральские столицы. Эта ветка может стать частью дороги Москва-Берлин, которая используется в основном для грузоперевозок. А значит, доход от транзита ценных грузов быстро окупит миллиардные вклады в строительство пути. Начать работы планируют через три года, столько же продлится строительство.