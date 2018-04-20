В Екатеринбург съехались неонатологи со всего мира

Впрочем, без помощи врача эти приборы бесполезны. Поэтому уже в пятый раз Екатеринбург собрал ведущих неонатологов со всего мира. Опытом делятся медики из США, Германии, Японии, Великобритании и других стран. Они обсуждают самые острые проблемы — выхаживание детей, родившихся раньше срока и помощь малышам с врожденными пороками сердца. Думают здесь и о том, как снизить уровень младенческой смертности. Впрочем, обсуждают не только детей, но и родителей. Точнее то, как научить их ухаживать за больным малышом и стоит ли пускать родных в реанимацию. Кроме того, на форуме решают наболевшие вопросы: как не допустить профессионального выгорания и случайных ошибок.