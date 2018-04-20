Прокуратура составила черный список городских ТЦ

На пресс-конференцию, где озвучиваются итоги проверки торговых центров, пришли не только журналисты. В зале — и представители нескольких молов: именно их, в первую очередь, волнует статистика надзорных органов. Она неутешительна. Массовые проверки торговых центров начались после страшной трагедии в Кемерове, унёсшей жизни шестидесяти человек. Большинство из них, когда начался пожар, не смогли эвакуироваться из здания. Проблемы с запасными выходами есть и в екатеринбургских магазинах. В некоторых двери, ведущие на улицу, заблокированы, лестничные проемы заставлены, стрелки отсутствуют, а пожарные сигнализации не работают. Большинству торговых центров выданы предписания, трем даже придется отчитываться об устранении недочетов в суде. Например, в этом центре, считают в прокуратуре, по проекту, не должно быть ни кинотеатра, ни батутного парка, поэтому пока они могут представлять угрозу безопасности посетителей. Однако руководство ТРЦ утверждает, что такая планировка была согласована изначально. Недочеты же есть только в документах. Как и в случае с «Зимней вишней», некоторые торговые центры Екатеринбурга занимают не предназначенные для этого здания. Поэтому инспекторы МЧС намерены в будущем участвовать в приемке таких объектов. Их лишили такого права 11 лет назад. Пока же работа с нарушителями продолжится. В планах — подать иски о приостановке деятельности еще трех торговых центров, а также проверить полторы тысячи мест массового скопления людей. В первую очередь те, что ориентированы на детей.