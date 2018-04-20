На Татищева водитель бросил машину на трамвайных рельсах

Пассажиры трамваев находчивость водителя не оценили. Машина перегородила путь сразу пяти маршрутам, ведь прочно застряла на месте ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал. Остановка в это время была пустой. А вот аварийной службе инцидент доставил немало хлопот. Она несколько часов пыталась вызволить иномарку, которая парализовала движение трамваев. Пассажирам же пришлось пересесть на другой транспорт. Владельца машины полицейские пока не нашли.