На Татищева водитель бросил машину на трамвайных рельсах

Он снес остановку и скрылся с места ДТП

Пассажиры трамваев находчивость водителя не оценили. Машина перегородила путь сразу пяти маршрутам, ведь прочно застряла на месте ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал. Остановка в это время была пустой. А вот аварийной службе инцидент доставил немало хлопот. Она несколько часов пыталась вызволить иномарку, которая парализовала движение трамваев. Пассажирам же пришлось пересесть на другой транспорт. Владельца машины полицейские пока не нашли.

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