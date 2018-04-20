Пассажиры трамваев находчивость водителя не оценили. Машина перегородила путь сразу пяти маршрутам, ведь прочно застряла на месте ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал. Остановка в это время была пустой. А вот аварийной службе инцидент доставил немало хлопот. Она несколько часов пыталась вызволить иномарку, которая парализовала движение трамваев. Пассажирам же пришлось пересесть на другой транспорт. Владельца машины полицейские пока не нашли.
На Татищева водитель бросил машину на трамвайных рельсах
Он снес остановку и скрылся с места ДТП
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На Татищева водитель бросил машину на трамвайных рельсах